Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Владимир Путин.
Однако он подчеркнул, что в регионе идёт война, поэтому заглядывать далеко не получается. Чиновник отметил, что если возникнет необходимость, то российский президент переговорит со своими партнёрами.
В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее президент Азербайджана выступил с обращением к нации.
Фото: pixabay.com
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