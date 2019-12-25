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Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом
Сегодня, 15:43
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matveyvn

Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом

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Он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе идёт война.

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Владимир Путин.

Однако он подчеркнул, что в регионе идёт война, поэтому заглядывать далеко не получается. Чиновник отметил, что если возникнет необходимость, то российский президент переговорит со своими партнёрами.

В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее президент Азербайджана выступил с обращением к нации.

Фото: pixabay.com

Теги: алиев, путин, эрдоган
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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