Путин пока не планирует проводить переговоры с Алиевым и Эрдоганом

Он подчеркнул, что в Нагорном Карабахе идёт война.

Президент России Владимир Путин пока не планирует проводить переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом по ситуации в Нагорном Карабахе. Об этом рассказал официальный представитель Кремля Владимир Путин.

Однако он подчеркнул, что в регионе идёт война, поэтому заглядывать далеко не получается. Чиновник отметил, что если возникнет необходимость, то российский президент переговорит со своими партнёрами.

В зависимости от того, как будут развиваться обстоятельства, будут формироваться и потребности в диалоге. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее президент Азербайджана выступил с обращением к нации.

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