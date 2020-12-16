Путин похвалил новые корпуса и общежития Морского университета в Петербурге

В "Корабелке" построены лаборатории, спортцентр и общежития высоко оценены президентом.

За последние три года в Петербургском государственном морском техническом университете построены новые объекты: научно-производственный корпус, центр единоборств, медико-профилактический центр и два общежития.

В 2025 году президент Российской Федерации Владимир Путин ознакомился с рядом этих объектов и дал им высокую оценку, сообщил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

Новые здания расширяют возможности университета в подготовке специалистов, организации спортивной и научной деятельности, а также создают комфортные условия для проживания студентов.

Фото: Смольный