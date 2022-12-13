Президент добавил, что регион живет в особых условиях.

Президент России Владимир Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития. Об этом он заявил на встрече с главой региона Олегом Кожемяко.

По словам главы государства, в сфере социально-экономического развития Приморский край демонстрирует "очень хорошие или удовлетворительные показатели развития". Также президент добавил, что регион живет в особых условиях, а некоторые вопросы требуют особого внимания со стороны губернатора и его сотрудников.

Ранее Путин назвал важным строительство и ремонт медучреждений в новых регионах России.

Видео: kremlin.ru