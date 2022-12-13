  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:29
96
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития

0 0

Президент добавил, что регион живет в особых условиях.

Президент России Владимир Путин похвалил Приморье за темпы социально-экономического развития. Об этом он заявил на встрече с главой региона Олегом Кожемяко.

По словам главы государства, в сфере социально-экономического развития Приморский край демонстрирует "очень хорошие или удовлетворительные показатели развития". Также президент добавил, что регион живет в особых условиях, а некоторые вопросы требуют особого внимания со стороны губернатора и его сотрудников.

Ранее Путин назвал важным строительство и ремонт медучреждений в новых регионах России.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, президент россии, приморье, социально-экономическое развитие
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии