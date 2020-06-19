Путин поговорил с Лукашенко по телефону

Лукашенко, в свою очередь, подтвердил, что приедет на парад Победы в Москву.

Президент России Владимир Путин поговорил с главой республики Беларусь Александром Лукашенко по телефону. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудили парад Победы в Москве 24 июня, ситуацию с коронавирусом, а также визовое соглашение между Москвой и Минском, для подписания которого в белорусскую столицу приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Лукашеко, в свою очередь, подтвердил, что приедет на парад Победы в Москву.

Ранее Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Белоруссии.

Видео: Telegram/Пул Первого