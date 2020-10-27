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Путин подтвердил мораторий РФ на развертывание в Европе РСМД наземного базирования

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Пока в соседних регионах не появятся ракеты аналогичных классов, сделанные в США.

Президент России Владимир Путин подтвердил мораторий РФ на развертывание в Европе ракет средней и малой дальности наземного базирования. Сообщение об этом появилось на сайте Кремля.

Путин отметил, что подтверждает мораторий до того времени, пока в соседних регионах не появятся ракеты аналогичных классов, сделанные в США. Глава государства предложил взаимные варианты верификационных мер, чтобы снять оставшиеся вопросы.

Президент РФ считает, что проверить можно комплексы "Иджис Эшор" с пусковыми установками Мк‑41 на базах США и НАТО в европейских странах, а также ракет 9М729 на объектах ВС РФ в Калининградской области.

Ранее Путин поручил увеличить размер больничных родителям детей до семи лет.

Видео: YouTube / Valdai Club

Теги: оружие, путин, ракетные комплексы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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