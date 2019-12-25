Закон указывает на то, что выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка в возрасте от 3-х до 16-ти лет нельзя изымать для выплаты долгов — даже по решению суда.

Президент России Владимир Путин подписал закон об удвоении детских пособий. Соответствующий документ опубликован на сайте официальной правовой информации. Закон вступает в силу с момента его подписания.

Раньше россияне получали минимальное ежемесячное пособие в 1500 рублей за уход за первым ребёнком и по 3000 за каждого следующего. Теперь минимальная выплата на каждого ребёнка составит 6 752 рублей. Максимальная выплата также увеличена — с шести тысяч рублей до 13 504.

Также закон указывает на то, что выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка в возрасте от 3-х до 16-ти лет нельзя изымать для выплаты долгов — даже по решению суда.

Ранее Госдума одобрила увеличение детских пособий во втором чтении.