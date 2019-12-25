Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ. Об этом пишут "РИА Новости".
Отмечается, что данный закон предполагает наказание для зарубежных соцсетей и IT-платформ за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.
Среди возможных санкций к платформам — блокировка, замедление трафика, административные штрафы.
Ранее Песков прокомментировал слухи о бункере Путина.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все