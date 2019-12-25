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Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ
Сегодня, 10:46
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matveyvn

Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ

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Среди возможных санкций к платформам — блокировка.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ответных санкциях за цензуру против СМИ. Об этом пишут "РИА Новости".

Отмечается, что данный закон предполагает наказание для зарубежных соцсетей и IT-платформ за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности.

Среди возможных санкций к платформам — блокировка, замедление трафика, административные штрафы.

Ранее Песков прокомментировал слухи о бункере Путина.

Фото: pixabay.com

Теги: youtube, путин, цензура
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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