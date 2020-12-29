Песков прокомментировал слухи о бункере Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью телеканалу RTVI прокомментировал слухи о наличии у Владимира Путина бункера и "кабинетов-двойников"
По его словам, это все ерунда и "литературные экзерсисы". Песков также предложил сфотографировать любую из комнат с разных ракурсов, чтобы потом найти отличия.
У президента построено очень много кабинетов. У его есть кабинеты везде и в разных городах мира.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ
Также пресс-секретарь ответил на вопрос, как Путин пользуется интернетом. Песков отметил, что главу государства нельзя назвать" "продвинутым пользователем", однако он смотрит в интернете "все, что ему нужно".
Ранее в Кремле сообщили о планах Путина сделать прививку от коронавируса.
Видео: YouTube / RTVI Новости
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