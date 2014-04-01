Закон вступает в силу с 1 июня.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о защите россиян от кибермошенничества. Документ разместили на портале официального публикования правовых актов.

Закон вступает в силу с 1 июня. В тексте документа отмечается, что на "Госуслугах" появится возможность установить самозапрет на дистанционное оформление сим-карт. Кроме того, граждане РФ смогут через операторов установить самозапрет на международные звонки и СМС-рассылки. Также закон запретит госорганам, банкам, операторам связи и цифровым платформам использовать зарубежные мессенджеры для общения с клиентами.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с гендиректором "Роскосмоса".

Фото: kremlin.ru