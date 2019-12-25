Путин подписал закон о защите минимального дохода должников

Данная мера не позволит банкам списывать долг с суммы, которая указана в постановлении судебного пристава.

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите гарантированного минимального дохода граждан от списания за долги. Соответствующий документ размещен на официальном веб-сайте правовой информации.

Поправки были внесены в статью 446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и в закон "Об исполнительном производстве".

Нововведения позволяют должнику обратиться к судебным приставам с заявлением о сохранении ежемесячного дохода в размере не ниже величины прожиточного минимума. Данная мера не позволит банкам списывать долг с суммы, которая указана в постановлении пристава-исполнителя.

Данное правило не распространяется на взыскания алиментов, возмещения вреда здоровью или вреда в связи со смертью кормильца, а также ущерба, причиненного преступлением.

В настоящее время прожиточный минимум в РФ составляет около 12,7 тысяч рублей. Однако если в регионе этот показатель превышает общефедеральный, тогда в расчет берется именно он.

Ранее Владимир Путин подписал закон, который вводит определение служебной тайны в области обороны. Согласно новому закону, лица, которые распространяют конфиденциальные сведения, будут оштрафованы. Для гражданских предусмотрена административная ответственность, для военных - дисциплинарная. Штраф по статье Кодекса РФ об административных правонарушениях составит для граждан от 500 до одной тысячи, для должностных лиц – от четырех до пяти тысяч рублей.

Фото: пресс-служба УФССП по СПб