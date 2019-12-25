Долги молодых клиентов стали чаще продавать коллекторам

Доля молодых должников удвоилась.

С начала 2021 года доля просрочек клиентов, которым нет 25 лет, стала выше на 20%. Если сравнивать с первым кварталом 2020 года, то молодых должников стало в два раза больше. Об этом пишет РБК, ссылаясь на Национальную ассоциацию профессиональных коллекторских агентств.

Отмечается, что коллекторы стали чаще работать с должниками, которым от 18 до 20 лет. Речь идет о микрозаймах.

В компании Debex подтвердили, что в 2021 году стало больше молодых неплательщиков, которым около 20 лет. В первом квартале этот показатель стал выше на 21,7%. А вот в начале второго квартала молодых должников стало меньше.

Причем не изменилась доля должников других возрастов.

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