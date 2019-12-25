Документ опубликован на государственном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете "наливаек" в жилых домах. Согласно закону, алкоголь запретят продавать в заведениях, площадь которых меньше 20 квадратных метров.

Документ опубликован на государственном портале правовой информации.

Отметим, что закон распространяется также и на заведения, которые находятся на прилегающих к многоквартирным домам территориях. Закон допускает введение дополнительных ограничений от региональных властей по продаже алкоголя. В том числе полный запрет.

Ранее Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России.