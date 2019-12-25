Путин продлил заморозку накопительной пенсии до 2024 года

Эта мера вводилась в 2014 году как временная.

Президент России Владимир Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий документ представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон устанавливает в 2024 году аналогичный 2014–2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, с 2014 года шесть процентов зарплаты граждан страны, которые должны идти в накопительную часть, идут в страховую, то есть – на выплаты действующим пенсионерам. Эта мера вводилась как временная.

Предполагается, что реализация законопроекта позволит сохранить федеральному бюджету почти 773 млрд рублей.

Ранее Путин заявил, что военные должны получать достойное вознаграждение за свою службу.

Фото: kremlin.ru