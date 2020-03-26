Путин подписал закон о "заморозке" цен на лекарства в случае эпидемии

Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об ограничении цен на лекарство. Согласно документу, правительству России дано право ограничивать цены на лекарства и медизделия в случае угрозы возможного возникновения эпидемий или при ЧС.

Кабмин будет располагать возможностью установки предельно возможных розничных цен на лекарства и препараты, которые не входят в список жизненно важных. Кроме того, правительство сможет регулировать предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом НДС.

Аналогичным правом ограничения цен будет обладать правительство в случае необснованного роста стоимости препаратов сразу в нескольких регионах. Рост в этом случае должен превышать 30% в течение 30 дней. Фиксировать цены на лекарства у правительства будет возможность на срок не более 90 дней.

Ранее мы сообщали о том, что президент России Владимир Путин в рамках виртуального саммита G20 выступил с несколькими предложениями по борьбе с распространением коронавируса.