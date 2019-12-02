Путин подписал закон о зачислении в одну школу братьев и сестер

Это будет способствовать укреплению семьи и созданию благоприятных условий для обучения и развития детей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Семейный кодекс РФ и закон об образовании. Документ предусматривает приоритетное зачисление детей в детский сад и школу (с 1 по 4 классы), в которых обучаются их братья и сестры. Об этом пишут РИА Новости.

Такое право получат дети, проживающие в одной семье с братьями и сестрами. Ожидается, что соответствующие поправки в законодательство должны способствовать укреплению семьи и созданию благоприятных условий для обучения и развития детей.

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