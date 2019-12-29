Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Теперь вводится понятие "периода охлаждения": в 14 календарных дней можно отказаться от страховки по потребительскому кредиту.

Президент России Владимир Путин подписал законопроект, регулирующий сферу кредитов в стране. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Теперь заемщик получает возможность вернуть себе часть стаховой премии при досрочном погашении кредита, потребительского или ипотечного. Кроме того, потребкредит может выдаваться под высокую процентную ставку в случае отсутствия страховки. При этом в документе прописано информирование заемщика о договоре страхования и указан период, когда можно отказаться от страховки по потребительскому кредиту. Он составит 14 календарных дней.

Отметим, что первое чтение этого закона состоялось еще осенью 2018 года.

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