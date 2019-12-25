Также закон устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.

Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе ветерана для добровольцев, участвующих в спецоперации. Документ опубликовали на официальном портале правовой информации.

В документе отмечается, что ветеранами будут считаться те добровольцы, которые вступили в созданные по решению властей добровольческие формирования, участвующие в боях вместе с Вооруженными силами России. Также закон устанавливает статус инвалида боевых действий добровольцам, получившим серьезные ранения.

Ранее Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны.

Фото: kremlin.ru