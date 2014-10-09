Путин предложил Совбезу обсудить совершенствование гражданской обороны

Идею главе РФ предложило руководство ГУ МЧС России.

Российский президент Владимир Путин предложил постоянным члена Совета Безопасности страны на оперативном совещании обсудить совершенствование гражданской обороны. Соответствующую инициативу глава государства внес на рассмотрение 18 ноября со ссылкой на министерство по чрезвычайным ситуациям РФ.

У нас сегодня плановый вопрос. Министерство по чрезвычайным ситуациям – МЧС - предлагает обсудить вопросы совершенствования гражданской обороны. Давайте начнем работать. Владимир Путин, президент РФ

Известно, что оперативное совещание Совбеза РФ было организовано в очном формате в пятницу. С начала пандемии коронавирусной инфекции Владимир Путин проводил подобные заседания по видео-конференц-связи. Исключением были отдельные, крупные мероприятия.

Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей.

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