Владимир Путин провёл рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей

Руководитель ФРП рассказал об итогах работы за год.

Российский президент Владимир Путин провёл в Кремле рабочую встречу с директором Фонда развития промышленности Романом Петруцей. Руководитель ФРП пояснил, что его ведомство поддерживает отечественных предпринимателей. В частности, речь идет о льготном заемном финансировании компаний и бизнесменов реального экономического сектора страны.

Ключевым фактором высокой востребованности мер поддержки Фонда является стопроцентное попадание в запрос промышленности на длинные дешевые деньги для развития. С первых дней нашей работы количество заявок в Фонд только растет. Роман Петруца, глава ФРП

Эксперт подчеркнул, что что только в 2022 году ФРП уверенно идет к цифре 250 займов на сумму свыше 100 млрд рублей. За все время существования ФРП было профинансировано около 1200 проектов, находящихся в 74 регионах страны. Он напомнил, что считает одним из привлекательных условий тот факт, что бизнес получает ставки в 1 и 3 процента годовых. Это решение позволяет экономить денежные средства для предприятий, а также формирует существенный запас прочности в экономике каждого конкретного проекта. За счет фиксированного показателя ставки снижается чувствительность проекта к макроэкономическим колебаниям, которые наблюдаются в глобальной экономической системе.

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Фото и видео: Kremlin.ru