Путин: пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников

Глава государства попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста.

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста. Он подчеркнул, что банки "легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов", а потом люди превращаются в должников.

И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это нужно прекратить. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей.

Видео: kremlin.ru