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Путин: пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников

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Глава государства попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста.

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.

Глава государства попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста. Он подчеркнул, что банки "легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов", а потом люди превращаются в должников.

И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это нужно прекратить.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кредиты, пенсионеры, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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