Путин: пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников

Пенсионеры из-за кредитов превращаются в вечных должников. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством.
Глава государства попросил членов кабмина уделить особое внимание людям старшего возраста. Он подчеркнул, что банки "легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов", а потом люди превращаются в должников.
И банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это нужно прекратить.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин поручил Мантурову следить за стоимостью автомобилей.
Видео: kremlin.ru
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