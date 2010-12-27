Президент РФ подписал закон о создании в Петербурге Центра компетенций

Учреждение сформируют на базе Петербургского горного университета.

Президент России подписал договор с ЮНЕСКО о создании Международного центра компетенций в горнотехническом образовании. В среду, 31 октября, документ опубликовали на портале правовой информации.

Соглашение подписали 7 марта этого года в Париже. Центр компетенций сформируют на базе Петербургского горного университета. Учреждение будет работать как самостоятельное юридическое лицо в форме некоммерческой автономной организации. Власти берут на себя расходы на его деятельность, а также будут выделять персонал и каждый год перечислять центру около 180 миллионов рублей. Соглашением определяется участие в деятельности центра компетенций государств - членов ЮНЕСКО.

Ранее сообщалось, что эксперт объяснил хорошие отношения России и Турции.

Фото: pixabay.com