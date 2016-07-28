Эксперт объяснил хорошие отношения России и Турции

По его мнению, лидер РФ Владимир Путин отметил успешное сотрудничество с Эрдоганом по причине обоюдной необходимости стран друг в друге

Глава России Владимир Путин отметил своему турецкому коллеге Реджепа Эрдорану важность сотрудничества между Россией и Турцией и продолжение развития сотрудничества. Он сказал, что рад тому как два государства работают сообща на всех направлениях.

По мнению собеседника ФБА "Экономика Сегодня" ведущего научного сотрудника Центра азиатских и африканских исследований ВШЭ Алексея Образцова, взаимодействие стран выгодно и полезно, несмотря на расхождения во мнении лидеров по поводу Сирии и Ирана.

"После того, как турецкие военные сбили российский истребитель в небе над Сирией, отношениям Москвы и Анкары был нанесен сокрушительный удар. Процесс восстановления диалога продолжается до сих пор – после таких инцидентов полностью восстановить прежний уровень доверия просто невозможно. По крайней мере, пока во главе обеих стран стоят те же политики, что во время инцидента. Но и рвать полностью все контакты бессмысленно – оба президента это понимают. Потому в определенной мере сближают Россию и Турцию, но крайне медленно и осторожно. У Москвы и Анкары остаются большие разногласия – как экономические, так и политические. У сторон разное видение целого ряда вопросов по Сирии и по Ирану – они никуда не делись, и очевидных близких решений пока не видно. Сближение идет по бытовым вопросам – поставки турецких помидоров на рынок РФ, отправка наших туристов в Турцию. В большой политике все намного сложнее" - Алексей Образоцов

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