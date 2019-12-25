Глава евродипломатии Жозеп Боррель обеспокоен сотрудничеством России и Турции

В Евросоюзе переживают, что Эрдоган будет предлагать РФ обходные пути получения товаров, которые могут использоваться в военных целях.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель не понимает, почему Турция продолжает поддерживать торговые отношения с Россией. Он назвал отказ Анкары от присоединения к санкционной политике Запада причиной для беспокойства ЕС. Об этом сообщили в РИА Новости.



Политик отметил, что ЕС и Турция находятся в одном таможенном союзе и обеспечивают свободное перемещение товаров двойного назначения. В Евросоюзе переживают, что Эрдоган будет предлагать РФ обходные пути получения предметов, которые могут использоваться в гражданских и военных целях.



Напомним, что в воскресенье, 11 декабря, Владимир Путин созвонился с президентом Турции. Они провели переговоры, в ходе которых договорились о двустороннем взаимодействии в различных областях.



Ранее на Piter.tv: президент Финляндии заявил о важности сотрудничества с РФ.

Фото: Pxhere