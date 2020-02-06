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Президент РФ подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

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Данное изменение позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что глава государства принял закон о праве детей на жильё при разводе родителей. Соответствующая поправка опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие изменение позволит российскому суду рассматривать бракоразводные дела семей, где есть дети в каждом отельном случае. Кроме того, ведомство сможет принемать решение на основе интересов ребенка и родителя. 

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Видео:kremlin

Теги: новости россии, общество, путин
Категории: Лента новостей, Новости России,

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