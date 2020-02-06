Президент РФ подписал закон о праве детей на жильё при разводе родителей

Данное изменение позволит суду в каждом случае оценивать ситуацию с учетом всех сложившихся обстоятельств.

В четверг, 6 февраля, стало известно, что глава государства принял закон о праве детей на жильё при разводе родителей. Соответствующая поправка опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что соответствующие изменение позволит российскому суду рассматривать бракоразводные дела семей, где есть дети в каждом отельном случае. Кроме того, ведомство сможет принемать решение на основе интересов ребенка и родителя.

Напомним, что ранее президент РФ Владимир Путин продлил программу материнского капитала до 31 декабря 2026 года.

Ранее мы сообщали о том, что Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина.

Видео:kremlin