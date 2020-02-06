Ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС.

В четверг, 6 февраля, стало известно о том, что президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщают РИА новости.

Отмечается, что Махонин будет врио до вступления в должность лица, которого изберут на этот пост.

О Махонине известно, что ранее он возглавлял управление регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС. До этого он работал в УФАС по Пермской области в должности специалиста первой категории.

Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития.

Ранее мы сообщали о том, что Путин намерен полностью ликвидировать в России вузы-"пустышки".