Путин подписал закон о пожизненном сенаторстве экс-президентов

Действующий президент получил право назначать до 30 сенаторов в Совфед.

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации. Он включает в себя пункт, по которому бывший президент страны получает право быть сенатором пожизненно.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Автором новой редакции законы выступил сам президент Владимир Путин.

Отмечается, что бывший глава государства получает статус члена Совета Федерации с момента подачи заявления в верхнюю палату парламента.

Также действующий президент получил право назначать до 30 сенаторов в Совфед — только семь из них получат право на пожизненный статус.

Ранее Путин потребовал исключить "хулиганство" на рынке топлива.