Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров. Теперь он увеличен с 65 до 70 лет.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесли в Трудовой кодекс России.
Изменения касаются также заместителей руководителей высших учебных заведений и научных организаций.
Предусматривается, что после 70 лет продление срока руководства невозможно — исключением могут быть отдельные случаи. Также вводится ограничение — не более трёх ректорских сроков в одном и том же учебном заведении. При этом один контракт руководителя или его зама не может превышать пяти лет.
Новые поправки распространяются также и на руководителей филиалов ВУЗов.
Также президент подписал закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров ВУЗов. Ранее полномочия президента устанавливались индивидуально в каждом учебном заведении.
Ранее Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.
Видео: kremlin.ru
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