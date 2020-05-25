Также президент подписал закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров ВУЗов.

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении предельного возраста ректоров. Теперь он увеличен с 65 до 70 лет.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения внесли в Трудовой кодекс России.

Изменения касаются также заместителей руководителей высших учебных заведений и научных организаций.

Предусматривается, что после 70 лет продление срока руководства невозможно — исключением могут быть отдельные случаи. Также вводится ограничение — не более трёх ректорских сроков в одном и том же учебном заведении. При этом один контракт руководителя или его зама не может превышать пяти лет.

Новые поправки распространяются также и на руководителей филиалов ВУЗов.

Также президент подписал закон, который разграничивает полномочия президентов и ректоров ВУЗов. Ранее полномочия президента устанавливались индивидуально в каждом учебном заведении.

Ранее Путин подписал закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Видео: kremlin.ru