Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

В документе указаны исключения, которые не попадают под данный закон.

Путин подписал закон о ликвидации и реорганизации унитарных предприятий до 2025 года. Это произойдет до 1 января 2025 года. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Запрет на создание таких организаций не коснется особых случаев. Они связаны с ситуациями, предусмотренными федеральным законодательством, актом президента или правительства. Исключением станут предприятия, необходимые для национальной безопасности и обороны. Закон не затронет и те компании, которые нужны для разведывательной сферы, защиты населения. Закон не будет действовать на область обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера.

Ранее Piter.tv писал о том, что биограф рассказал о любви Путина к немецкой культуре и истории.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

