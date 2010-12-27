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Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года
Сегодня, 8:44
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lesjasap

Путин подписал закон о ликвидации унитарных предприятий до 2025 года

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В документе указаны исключения, которые не попадают под данный закон.

Путин подписал закон о ликвидации  и реорганизации унитарных предприятий до 2025 года. Это произойдет до 1 января 2025 года. Информация об этом размещена на официальном портале правовой информации.

Запрет на создание таких организаций не коснется особых случаев. Они связаны с ситуациями, предусмотренными федеральным законодательством, актом президента или правительства. Исключением станут предприятия, необходимые для национальной безопасности и обороны. Закон не затронет и те компании, которые нужны для разведывательной сферы, защиты населения. Закон не будет действовать на область обеспечения жизнедеятельности в районах Крайнего Севера.

Ранее Piter.tv писал о том, что биограф рассказал о любви Путина к немецкой культуре и истории.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/
 

Теги: владимир путин, ликвидация, унитарные предприятия
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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