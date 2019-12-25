Цель создания данного регистра — совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг и прочее.

Президент России Владимир Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Регистр соберёт в одном месте информацию о гражданах, которая есть у органов государственной и муниципальной власти. Оператором выступит Федеральная налоговая служба. Она же будет отвечать за сохранение и безопасность персональных данных.

Ресурс будет содержать ФИО гражданина, дату и место рождения, адрес, пол, СНИЛС, ИНН, серию и номер паспорта, семейное положение, статус военнослужащего и прочее.

Цель создания данного регистра — совершенствование оказания государственных и муниципальных услуг, а также учёт населения и защита прав граждан.

Ранее Путин подписал закон об удвоении детских пособий.