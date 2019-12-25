Путин подписал закон о бесплатной газификации в России

Оформить подключение газа можно будет по принципу «одного окна».

Владимир Путин подписал закон, позволяющий бесплатно довести газопровод до границ земельных участков. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Согласно закону в России создадут оператора газификации, которым будет собственник Единой системы газоснабжения (ЕСГ) — "Газпром". В местах, где компания не работает, её функции будут выполнять региональные организации.

Закон предусматривает инвестиционные надбавки газораспределительным организациям, которые можно будет направить на прокладку трубы от межпоселкового газопровода до границ участка (так называемая "последняя миля"). Раньше за это могли платить потребители. Власти обещают при этом, что тарифы будут расти в соответствии с инфляцией.

Оформить подключение газа можно будет по принципу "одного окна". Строительство газопровода до участка будет бесплатным для граждан.

Ранее мы сообщали, что почти три тысячи частных домов в Петербурге газифицируют до 2023 года

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