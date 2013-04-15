Почти три тысячи частных домов в Петербурге газифицируют до 2023 года

Чиновники разрабатывают дорожную карту по ускорению социальной газификации.

В понедельник, 7 июня, в комитете по энергетике поделились планами по бесплатной газификации на ближайшие два года. Разрабатываемая дорожная карта включит в себя 2 674 петербургских домовладения.

Отмечается, что раньше этот показатель вписывали в пятилетний план. По словам председателя ведомства, на федеральном уровне должны принять соответствующие нормативно-правовые акты, после этого начнут работы.

Президент России сообщил о социальной газификации во время послания к Федеральному собранию. Отвечать за реализацию программы будет единый оператор. Эксперты предполагают, что по программе будут затронуты два миллиона домохозяйств в различных регионах. Ее должны завершить к 2023 году. Отметим, что город газифицирован более, чем на 95%.

Ранее мы писали, что с улиц города вывезли больше тысячи кубометров мусора.

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