Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%. Увеличение произойдёт с 1 октября 2020 года.
Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Индексация коснётся лиц, замещающих федеральной государственной гражданской службы, а также дипломатических работников министерства внутренних дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений и территориальных представительств МИДа на территории России.
Ранее Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии.
Видео: kremlin.ru
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