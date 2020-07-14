Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих на 3%. Увеличение произойдёт с 1 октября 2020 года.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Индексация коснётся лиц, замещающих федеральной государственной гражданской службы, а также дипломатических работников министерства внутренних дел РФ, дипломатических представительств и консульских учреждений и территориальных представительств МИДа на территории России.

Ранее Эрдоган дал Путину пояснения по ситуации с собором Святой Софии.

Видео: kremlin.ru