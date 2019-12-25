Количество физлиц, которое может работать в таких дипведомствах, будет установлено правительством РФ.

Российский президент Владимир Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств. В тексте документа говорится об ограничении приема на работу граждан страны дипломатическими ведомствами и консульствами стран, которые подозреваются в недружественном поведении по отношению к РФ. Данное постановление принято Кремлем в целях защиты национальных интересов и безопасности.

Ограничить...заключение..трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников...и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения... с физическими лицами, находящимися на территории России текст документа

В приказе упоминается, что при возникновении такой необходимости, страна может ввести полный запрет на заключение трудовых договоров с такими странами. Российское правительство установит количество физических лиц, которых можно будет принимать на работу в дипломатические представительства недружественных государств. Трудовые контракты, превышающие квоту, должны быть расторгнуты при соблюдении прав граждан.

МИД заявил, что ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшее взаимодействие с ЕС.

Фото: Kremlin.ru