Российский президент Владимир Путин подписал указ о недружественных действиях иностранных государств. В тексте документа говорится об ограничении приема на работу граждан страны дипломатическими ведомствами и консульствами стран, которые подозреваются в недружественном поведении по отношению к РФ. Данное постановление принято Кремлем в целях защиты национальных интересов и безопасности.
Ограничить...заключение..трудовых договоров, договоров о предоставлении труда работников...и иных гражданско-правовых договоров, на основании которых возникают трудовые отношения... с физическими лицами, находящимися на территории России
текст документа
В приказе упоминается, что при возникновении такой необходимости, страна может ввести полный запрет на заключение трудовых договоров с такими странами. Российское правительство установит количество физических лиц, которых можно будет принимать на работу в дипломатические представительства недружественных государств. Трудовые контракты, превышающие квоту, должны быть расторгнуты при соблюдении прав граждан.
МИД заявил, что ситуация с Навальным поставила под сомнение дальнейшее взаимодействие с ЕС.
Фото: Kremlin.ru
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все