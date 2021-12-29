Путин подписал ежегодный указ о призыве запасников на военные сборы

Указ вступает в силу с момента опубликования.

Российский президент Владимир Путин подписал ежегодный указ о призыве граждан, находящихся в запасе, на военные сборы в 2022 году. Информация размещена на официальном портале правовой информации. Контроль за выполнением задачи возложен на органы исполнительной власти в регионах, а также на правительство РФ. Указ вступил в законную силу с момента опубликования.

Призывать …. для прохождения военных сборов в Вооруженных силах РФ, войсках национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности. текст документа

Напомним, что военные сборы являются плановым мероприятием. Они позволяют совершенствовать боевую выучку резервистов. Мероприятия проводятся ежегодно по указу российского лидера. Далее мобилизационное управление Министерства обороны подготавливает директиву, которая пересылается в военкоматы по стране. Далее производится рассылка повесток запасникам.

Лукашенко пошутил, сказав, что рад разбавить западные элиты.

Фото: Piter.tv

