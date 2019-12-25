Путин поддержал участие Минниханова в выборах главы Татарстана

Он поблагодарил его за проделанную работу во время предыдущих сроков.

Президент России Владимир Путин поддержал участие Рустама Минниханова в выборах главы Татарстана, которые пройдут в этом году. Это произошло во время их онлайн-беседы.

О том, что выборы нового руководителя субъекта пройдут в этом году, рассказал президенту сам Минниханов. Путин согласился с ним в том, что Татарстан сегодня — лидер среди всех субъектов Федерации по основным показателям. По словам президента, регион достиг таких успехов благодаря нынешнему руководителю.

- Поэтому я, безусловно, поддержу ваше выдвижение в качестве кандидата. - Владимир Путин, президент России.

Он поблагодарил Рустама Минниханова за проделанную работу во время предыдущих сроков.

Ранее Путин предложил поддержать аграриев на 4,5 миллиарда рублей.