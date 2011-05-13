Он согласился с призывом главы Самарской области.

Президент России Владимир Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Во время встречи глава региона сообщил президенту, что в Самарской области темпы вакцинации стали чуть выше, чем в среднем по России. Он также рассчитывает на то, что другие регионы прислушаются и сделают повторную вакцинацию.

Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин поручил обеспечить полное госфинансирование фильмов для детей.

Фото: kremlin.ru