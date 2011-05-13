Президент России Владимир Путин поддержал призыв делать повторную вакцинацию от коронавируса. Об этом он заявил на на встрече с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.
Во время встречи глава региона сообщил президенту, что в Самарской области темпы вакцинации стали чуть выше, чем в среднем по России. Он также рассчитывает на то, что другие регионы прислушаются и сделают повторную вакцинацию.
Правильно. Я с вами полностью согласен, и я присоединяюсь к вашим призывам.
Владимир Путин, президент России
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Фото: kremlin.ru
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