Путин одобрил идею увеличить предложение газа на рынке через биржу в Петербурге

По словам главы государства, России невыгоден нынешний ажиотаж на рынке газа.

Президент России Владимир Путин поддержал идею увеличить предложение газа на рынке на фоне роста цен на энергоносители в Европе. И сделать это, по мнению главы государства, необходимо через биржу в Петербурге. Об этом Путин заявил на совещании по развитию энергетики, обращаясь к вице-премьеру Александру Новаку.

Вы предложили увеличить предложение газа на рынке, на бирже, чтобы сбить спекулятивный спрос и ажиотаж в Европе. Это можно сделать, но, конечно, можно и нужно это делать не на споте в Европе, а, как вы и сказали, на бирже в Санкт-Петербурге. Владимир Путин, президент России

Напомним, на открытии торгов в среду, 6 октября, цена на газ в Европе достигла исторического рекорда. Согласно данным Лондонской межконтинентальной биржи (ICE), на пике цена составила 1606 долларов за тысячу кубометров. Путин отметил, что "Газпром" ни разу не отказывался от увеличения поставок газа зарубежным потребителям.

Видео: kremlin.ru