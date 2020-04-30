Это инициатива организации "Волонтёры победы".

Президент России Владимир Путин поддержал идею спеть "День Победы" с балкона 9 мая. Он обещал подумать, каким образом сможет принять участие в волонтёрской акции.

- Я с удовольствием это сделаю, надо только выбрать форму своего участия. - Владимир Путин, президент России.

Он пообещал волонтёрам, что "душой и сердцем" точно будет с ними в этот момент.

Напомним, организация "Волонтёры победы" предлагает всем россиянам выйти на балконы 9 мая в 19:00, чтобы всем вместе исполнить песню "День Победы".

Ранее Дмитрий Песков рассказал, что Кремль решит вопрос о выходе из самоизоляции "после майских".

Видео: kremlin.ru