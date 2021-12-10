Путин поддержал идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг ЖКХ

Глава РФ рассказал о необходимости решения проблем по гарантиям детей-сирот.

Российский президент Владимир Путин поддержал идею об освобождении детей-сирот от оплаты услуг жилищно-коммунальных услуг. Проблему во время заседания Совета по правам человека и развитию гражданского общества подняла перед лидером страны заместитель председателя СПЧ Ирина Киркора. Она выступила с предложением внести в отечественное законодательство правки, касающиеся данной категория населения. Изменения дают право сиротам во время их нахождения в детском доме, семье опекуна, в период обучения в вузе или колледже, службы в армии не платить за коммуналку. СПЧ подготовил документ и готов предоставить его текст кабинету министров.

Представляйте в правительство и в администрацию президента пришлите, чтобы мы могли поручить правовому управлению проработать. Нужно обеспечить интересы детей-сирот и исключить всякие возможности манипуляции, в том числе использование кем бы то ни было льгот, которые для них предоставляются. Владимир Путин, президент РФ

По мнению политика, вопрос, связанный с предоставлением гарантий для детей-сирот является очень важным для государства. При этом лидер РФ признал, что в данной области по-прежнему остается много проблем. Речь идет, в том числе, и о обеспечении такой категории граждан жильем.

Путин выступил против исключения Дня памяти жертв Холокоста из образовательного календаря.

Фото и видео: kremlin.ru