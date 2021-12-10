Глава РФ оценил исключение памятного дня Минпросвещением.

Российский президент Владимир Путин выступил против исключения Дня памяти жертв Холокоста из образовательного календаря. Об этом глава государства рассказал коллегам на заседании Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Политик считает, что страна должна помнить те зверства. которые совершали нацисты во время Второй мировой войны по отношению к еврейскому населению СССР и других стран.

Да, конечно, у нас пострадали от рук нацистов миллионы и миллионы представителей других этнических групп, помимо еврейского населения СССР…И мы, конечно, не должны забывать это как часть общей картины преступлений, которые были совершены нацистами в мире и в нашей стране. Владимир Путин, президент РФ

В ходе слушаний журналист Николай Сванидзе объяснил, что что Минпросвещения России изъяло из календаря образовательных событий дату 30 октября - День памяти жертв политических репрессий, а также День памяти жертв Холокоста (27 января). Корреспондент напомнил Путину, что данная дата связана с освобождением советскими солдатами узников Освенцима".

Путин: НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован.

Фото и видео: kremlin.ru