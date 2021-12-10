Российский президент Владимир Путин выступил против исключения Дня памяти жертв Холокоста из образовательного календаря. Об этом глава государства рассказал коллегам на заседании Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Политик считает, что страна должна помнить те зверства. которые совершали нацисты во время Второй мировой войны по отношению к еврейскому населению СССР и других стран.
Да, конечно, у нас пострадали от рук нацистов миллионы и миллионы представителей других этнических групп, помимо еврейского населения СССР…И мы, конечно, не должны забывать это как часть общей картины преступлений, которые были совершены нацистами в мире и в нашей стране.
Владимир Путин, президент РФ
В ходе слушаний журналист Николай Сванидзе объяснил, что что Минпросвещения России изъяло из календаря образовательных событий дату 30 октября - День памяти жертв политических репрессий, а также День памяти жертв Холокоста (27 января). Корреспондент напомнил Путину, что данная дата связана с освобождением советскими солдатами узников Освенцима".
Путин: НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован.
Фото и видео: kremlin.ru
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