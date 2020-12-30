Путин: НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован

Глава РФ поспорил с Сокуровым о переформатировании страны.

Российский президент Владимир Путин заявил о том, что НАТО хотела бы сделать Россию Московией, но русский народ в этом не заинтересован. Об этом глава государства рассказал коллегам во время заседания Совета по правам человека и развитию гражданского общества. Политик напомнил, что РФ - это многонациональное и многоконфессиональное государство. Лидер страны оценил предложение режиссера Александра Сокурова о том, чтобы подумать над тем, чтобы "отпустить" всех, кто хотел бы начинать жить своей жизнью. Путин призвал деятеля культуры "не толкать" странук опасной черте.

Что касается того, что мы "кормим" или не "кормим" кого-то, распустить, не распустить. Разве русский народ, об интересах которого вы сейчас сказали, разве он заинтересован в разложении и распаде РФ? Владимир Путин, президент РФ

Сокуров ответил президенту, что предлагает только "подумать". Путин в ответ на возразил режиссеру, заметив, что думать в РФ никто не запрещает. По мнению главы государства, они с Сокуровым давно не общались, между тем "он знает", как Путин относится к совместным дискуссиям. Глава РФ пригласил коллегу на встречу. Он призвал его прежде, чем публично говорить подобные вещи переформатировании страны, хорошо думать, так как речь ведется о чувствительных и тонких вещах.

Путин: в середине 90-х в кабмине советниками работали кадровые сотрудники ЦРУ.

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