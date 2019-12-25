Путин: в середине 90-х в кабмине советниками работали кадровые сотрудники ЦРУ

Глава РФ рассказал, что раньше американцы контролировали политическую жизнь России.

Российский президент Владимир Путин сообщил, что в середине 90-х в кабинете министров советниками работали кадровые сотрудники Центрального разведывательного управления США. Он добавил, что пресек такую деятельность в начале 2000-ых годов. По мнению главы государства, иностранцы такими методами пытались влиять на внутренние дела страны. Об этом политик напомнил во время заседания Совета по правам человека.

Вот смотрите - середина 1990-х - начало 2000-х годов - в начале 2000-х я уже там вычистил всех, но в середине 1990-х у нас в качестве советников, официальных сотрудников правительства РФ, сидели, как позднее выяснилось, кадровые сотрудники ЦРУ США. Владимир Путин, президент РФ

Путин уточнил, что эти американцы, в частности, принимали участие в приватизации собственности. Он напомнил коллегам на заседании о том, что на самом деле попыток вмешательства гораздо больше. Глава РФ вспомнил, что на отечественных объектах ядерного оружейного комплекса сидели американские специалисты. Та также был установлен флаг США, а иностранцы жили и работали на территории. Лидер страны уверен, что в то время американцы все контролировали, поэтому им не нужны были никакие "более тонкие" инструменты для вмешательства в политическую жизнь России.

На встрече с СПЧ Путин начал спорить с режиссером Сокуровым об устройстве России.

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