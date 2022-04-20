Путин поддержал идею исполнять гимн России в школах

Глава государства отметил, что это необходимо сделать достойно.

Президент России Владимир Путин поддержал идею исполнять национальный гимн в школах. Об этом он сообщил на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

С данной инициативой на днях выступил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Он предложил со следующего учебного года утвердить исполнение гимна и поднятие государственного флага России в начале учебной недели в каждой школе.

Путин поддержал инициативу, назвав ее правильной и востребованной. Однако глава государства отметил, что это необходимо сделать достойно, а там, где нет возможности организовать исполнение гимна и поднятие флага страны, на время перенести.

Ранее Путин заявил, что трагедия в Донбассе заставила Россию начать спецоперацию.

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