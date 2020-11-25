Путин подарил Бердымухамедову две сабли

Глава России преподнес политику из Туркменистана подарки в честь его 65-летия.

Российский президент Владимир Путин подарил бывшему лидеру Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову две сабли, а также шахматы и скульптуру наездника в честь 65-летия политика. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Шахматы, которые изготовлены златоустовскими мастерами. Скульптуру "Возвращающийся наездник" — то есть наездник и лошадь, которая изготовлена правнуком знаменитого питерского скульптора Лансере. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что российский глава Владимир Путин прибыл в Ашхабад для участия в Каспийском саммите утром 29 июня. Согласно плану президент России должен увидеться как Бердымухамедовым-старшим, так и с его сыном — новым президентом Сердаром. Последний приглашал иностранного гостя посетить Туркмению во время встречи 10 июня в Москве.

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