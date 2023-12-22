Глава РФ оценил труд тех, кто остается в зоне СВО.

Российский президент Владимир Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, а также тех, кто помогает бойцам на фронте. Соответствующее видеообращение глава государства выпустил в преддверии праздника 8 марта. Он поприветствовал участниц Всероссийского женского форума. Политик отметил, что на мероприятии находятся лауреаты премии "По зову женского сердца". Он выразил признательность им за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.

Сотни женщин на линии соприкосновения: это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов – и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтёрских бригад. Благодарю вас. Владимир Путин, президент РФ

Глава государства отметил, что сегодня женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития.

Путин: у России больше друзей, чем врагов.

Фото и видео: Kremlin.ru