Российский президент Владимир Путин поблагодарил женщин, которые находятся на линии соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции, а также тех, кто помогает бойцам на фронте. Соответствующее видеообращение глава государства выпустил в преддверии праздника 8 марта. Он поприветствовал участниц Всероссийского женского форума. Политик отметил, что на мероприятии находятся лауреаты премии "По зову женского сердца". Он выразил признательность им за службу, стойкость, мужество, милосердие, отзывчивость и душевную щедрость.
Сотни женщин на линии соприкосновения: это врачи и медсёстры, военнослужащие разных специальностей. Среди лауреатов – и женщины, которые помогают нашим бойцам: это организаторы и активные участники волонтёрских бригад. Благодарю вас.
Владимир Путин, президент РФ
Глава государства отметил, что сегодня женщины вносят огромный вклад в достижение национальных целей развития.
Путин: у России больше друзей, чем врагов.
Фото и видео: Kremlin.ru
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