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Путин поблагодарил страны Азии за предложения посредничества по Украине
Сегодня, 12:13
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Путин поблагодарил страны Азии за предложения посредничества по Украине

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Он назвал благородным делом "желание внести какой-то вклад".

Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Азии за предложения посредничества по Украине. Об этом он заявил после встречи с лидерами Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Глава государства отметил, что со стороны Саудовской Аравии поступило предложение стать посредником в переговорах России и Украины. С аналогичным предложением выступили ОАЭ. Путин поблагодарил всех, кто заинтересован в урегулировании нынешнего кризиса.

Даже желание внести какой-то вклад – это благородное дело.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе".

Фото: kremlin.ru

Теги: азия, владимир путин, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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