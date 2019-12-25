Президент России Владимир Путин поблагодарил страны Азии за предложения посредничества по Украине. Об этом он заявил после встречи с лидерами Турции, Саудовской Аравии и ОАЭ.
Глава государства отметил, что со стороны Саудовской Аравии поступило предложение стать посредником в переговорах России и Украины. С аналогичным предложением выступили ОАЭ. Путин поблагодарил всех, кто заинтересован в урегулировании нынешнего кризиса.
Даже желание внести какой-то вклад – это благородное дело.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что европейцы проиграли из-за санкций по "Ямал-Европе".
Фото: kremlin.ru
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