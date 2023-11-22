Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом он заявил на совещании с кабмином.
Встреча двух президентов прошла в Москве во вторник, 21 ноября. По итогам встречи был подписан пакет документов, направленных на сотрудничество между Россией и Таджикистаном. Путин напомнил, что на переговорах с Рахмоном обсудил много вопросов двусторонней повестки.
Хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее Путин заявил, что БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа.
Видео: kremlin.ru
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