Встреча двух президентов прошла в Москве во вторник, 21 ноября.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил правительство за подготовку к визиту главы Таджикистана Эмомали Рахмона. Об этом он заявил на совещании с кабмином.

Встреча двух президентов прошла в Москве во вторник, 21 ноября. По итогам встречи был подписан пакет документов, направленных на сотрудничество между Россией и Таджикистаном. Путин напомнил, что на переговорах с Рахмоном обсудил много вопросов двусторонней повестки.

Хочу поблагодарить всех коллег из правительства, которые занимались подготовкой этого визита, подготовкой соответствующих документов. Все прошло на очень хорошем уровне и с хорошим результатом. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин заявил, что БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа.

Видео: kremlin.ru