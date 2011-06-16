Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

Страны БРИКС готовы сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке.
По его словам, позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Он призвал объединить усилия международного сообщества и направить их на прекращение огня в регионе.
Ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона.
Владимир Путин, президент России
Ранее Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне.
Видео: kremlin.ru
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