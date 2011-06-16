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Путин: БРИКС готово сыграть ключевую роль в урегулировании в секторе Газа

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По его словам, позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту имеет последовательный и неконъюнктурный характер.

Страны БРИКС готовы сыграть ключевую роль в урегулировании конфликта в секторе Газа. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередном саммите объединения, посвященном обострению на Ближнем Востоке.

По его словам, позиция Москвы по палестино-израильскому конфликту имеет последовательный и неконъюнктурный характер. Он призвал объединить усилия международного сообщества и направить их на прекращение огня в регионе.

Ключевую роль в этой работе могли бы сыграть государства БРИКС и страны региона.

Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что отношения России и Таджикистана находятся на очень высоком уровне.

Видео: kremlin.ru

Теги: брикс, владимир путин, конфликт, президент россии, сектор газа
Категории: Лента новостей, Новости России,

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