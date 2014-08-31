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Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах

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По словам главы государства, члены ЦИК действовали смело, несмотря на трудности и многочисленные угрозы.

Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах. Об этом он заявил в видеопоздравлении с 30-летием организации.

По словам главы государства, члены ЦИК действовали смело, несмотря на трудности и многочисленные угрозы. Путин подчеркнул, что в ведомстве оказали большую помощь и содействие в создании избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, выборы, новые регионы, президент россии, цик
Категории: Лента новостей, Новости России,

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