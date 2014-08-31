По словам главы государства, члены ЦИК действовали смело, несмотря на трудности и многочисленные угрозы.

Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК за организацию выборов в новых регионах. Об этом он заявил в видеопоздравлении с 30-летием организации.

По словам главы государства, члены ЦИК действовали смело, несмотря на трудности и многочисленные угрозы. Путин подчеркнул, что в ведомстве оказали большую помощь и содействие в создании избирательных комиссий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов.

Видео: kremlin.ru