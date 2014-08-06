Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов. Об этом он заявил в видеопоздравлении с 30-летием организации.
Глава государства поздравил с юбилеем нынешний состав и бывших работников ЦИК. Он подчеркнул, что этот орган является важнейшим для страны.
Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов.
Владимир Путин, президент России
Ранее Песков заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина.
Видео: kremlin.ru
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