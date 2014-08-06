Он подчеркнул, что этот орган является важнейшим для страны.

Президент России Владимир Путин поблагодарил ЦИК за четкую организацию выборов. Об этом он заявил в видеопоздравлении с 30-летием организации.

Глава государства поздравил с юбилеем нынешний состав и бывших работников ЦИК. Он подчеркнул, что этот орган является важнейшим для страны.

Благодарю вас за четкую, выверенную организацию избирательных процессов. Владимир Путин, президент России

Ранее Песков заявил, что разговора с Эрдоганом пока нет в графике Путина.

Видео: kremlin.ru